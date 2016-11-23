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    Жамалетдинов: «Хотелось поквитаться с «Байером» за поражение»

    Нападающий молодежного состава ЦСКА Тимур Жамалетдинов, который стал автором победного гола в матче пятого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА с «Байером», рассказал о настрое на эту игру.

    «Знали, что это для нас решающий матч и если мы его выиграем, то выйдем в плей-офф с первого места. И, конечно, хотелось поквитаться с немцами за первую игру, в которой они нас одолели.

    Мы забили первыми, но «Байер» смог ответить благодаря нашей ошибке. Однако повезло, что во втором тайме нам удалось исправиться, забить второй мяч и довести дело до победы», – рассказал Жамалетдинов в эфире программы «Все на Матч!».

    Напомним, матч пятого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА ЦСКА – «Байер» закончился со счетом 2:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.11.2016 06:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1292

      каа 23 ноября 2016, 10:40

      Давай тимох прибавляй и тоже в основу... ждем...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 23 ноября 2016, 09:45

      на вас вся надежда

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 ноября 2016, 09:00

      Молодцы!

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