Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Родионов: «Понятно, что место в стартовом составе Селихову не гарантировано»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов прокомментировал переход в московский клуб вратаря «Амкара» Александра Селихова.

    «Мы пристально наблюдали за его игрой практически во всех матчах нынешнего сезона. И пришли к общему мнению, что это одаренный и перспективный голкипер. На основании чего и был сделан выбор в пользу двадцатидвухлетнего игрока, который, к слову, в свое время в течение нескольких лет занимался в нашей футбольной школе», – сказал Родионов.

    Также он поделился размышлениями относительно перспектив новичка в команде.

    «Следует отметить, что на сегодня у «Спартака» два опытнейших голкипера – Артем Ребров и Сергей Песьяков. Уверен, что, ежедневно работая с ними на тренировках, новобранец красно-белых сможет стать еще более надежным мастером своего дела. При этом, понятно, место в стартовом составе никому не гарантировано, в том числе и сегодняшнему новичку «Спартака». Решающее слово, естественно, остается за главным тренером. Ведь только Массимо Каррера определяет, кто именно должен защищать цвета красно-белых в том или ином матче».

    Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатил за Селихова 3,5 миллиона евро.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.11.2016 21:05
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 23 ноября 2016, 10:56

      у реброва пусть ещё отобьёт право играть.покупаем не понятно кого.а митрюхина тогда на фига продавали

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 > лёха72 23 ноября 2016, 15:55

      митрюшкина

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3543

      momwig_ 23 ноября 2016, 09:33

      Устроит ли его посидеть на лавке... а то ведь так и "закиснет" - не он первый. Прямо сейчас менять Реброва на него в рамке - глупость, Каррера точно на это не пойдет... а вот что будет дальше?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      Wertalet 23 ноября 2016, 09:18

      пока на каждой позиции не появиться жесткой конкуренции за место в основе, о качественной игре речи быть не может... Настало время и для Реброва либо начать играть как основной вратарь красно-белых либо освободить место и оставить ворота тем кто хочет и может играть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -44

      иван маташов 23 ноября 2016, 05:27

      посмотрим,что из этого выйдет.но он не хуже Реброва

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 23 ноября 2016, 00:59

      Зачем брали, лавку полировать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 22 ноября 2016, 22:22

      Руки прочь от Реброва!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      shpilman 22 ноября 2016, 21:24

      Реброва жалко(( хотя может это его последний сезон основным....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5926

      Павелий 22 ноября 2016, 21:13

      В аренду в Амкар обратно до конца сезона!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Павелий 22 ноября 2016, 22:36

      Было бы логично, чтобы практику не терял... Застолбили молодого голкипера и пусть играет пока в Перми. Ребров пока надёжен. Да и раньше мог творить чудеса, когда весь матч был в работе. У него одно было слабое место: если весь матч стоит без дела, то может накосячить... При Каррере такого пока нет. Уж как он там воздействовал на Реброва, не знаю. Играет надёжно даже тогда, когда за матч всего пара опасных моментов у его ворот.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11