Анчелотти считает «Ростов» тактически сильной командой

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился размышлениями о «Ростове», против которого мюнхенцы сыграют в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«С кем могу сравнить «Ростов» в Бундеслиге? Не знаю. Тяжело сравнивать команды из разных чемпионатов. «Ростов» очень хорошо обороняется. Они опасны на контратаках. Этот соперник не дает места на поле, обороняет его. Тактически сильная команда.

Кого могу выделить из состава «Ростова»? Для нас главное – сохранять баланс при атаках. Персонально против кого-то играть не планируем. Эта игра будет другой. Встреча в Мюнхене была непростой, хоть и счет получился крупным. В Мадриде «Ростов» заслуживал лучшего результата, хотя и уступил «Атлетико» 1:2. На этот раз нам будет сложнее, чем в Мюнхене», – сказал Анчелотти.

Напомним, первая встреча этих соперников завершилась победой «Баварии» со счетом 5:0.