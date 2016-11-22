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    Генеральный директор «Амкара»: «Деньги от перехода Селихова позволят клубу существовать»

    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин объяснил трансфер вратаря Александра Селихова в «Спартак».

    «Эта сделка укладывается в ту клубную философию, которую мы определили для себя, возглавив «Амкар» два с половиной года тому назад. Мы взяли молодого парня и фактически открыли ему дорогу в большой футбол, а сегодня его трансфер – самая крупная сделка в истории «Амкара».

    Деньги, которые будут получены от перехода Селихова в «Спартак», позволят клубу существовать и выполнять все свои обязательства, в том числе и перед болельщиками.

    Мы будем стараться придерживаться выбранной стратегии и в дальнейшем. Понятное дело, что подобные сделки не должны происходить часто, поскольку на первом месте для нас — результаты команды. Однако, если наши футболисты смогут достигать определенного уровня и будут привлекать к себе внимание топ-клубов, мы готовы рассматривать трансферные предложения.

    Именно так и произошло с Селиховым – мы помогли парню раскрыться, и в последнее время им интересовалось сразу несколько топ-клубов, причем не только российских — об интересе одних вы слышали, о других – нет. Как результат, мы имели возможность выбирать. Считаю, совместно с Сашей мы нашли лучший вариант – как для клуба, так и для самого игрока, перед которым открываются перспективы выступления в Лиге Чемпионов.

    Хочется пожелать Александру Селихову всего самого доброго – успехов на новом витке карьеры, побед и трофеев, а еще – такого же душевного комфорта в новой команде, который был у него в «Амкаре». В Перми он заработал себе доброе имя, не сомневаюсь, что наш клуб тоже навсегда останется в его сердце», – сказал Резвухин.

    Ранее сообщалось, что переход Селихова обошелся «Спартаку» в 3,5 миллиона евро.

    Источник: ФК «Амкар»

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    22.11.2016 19:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 23 ноября 2016, 03:34

      всё так плохо в клубе ?

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 23 ноября 2016, 02:40

      А зачем он Спартаку? Скамейку полировать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +307

      shpilman 22 ноября 2016, 21:23

      вот как нашему футболу развиваться? За продажу 1го игрока, клуб сможет быть на плаву.....

      0
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      Рейтинг: +411

      aam 22 ноября 2016, 21:00

      Деньги делают чемпионов.

      0
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      Рейтинг: +155

      Nagay 22 ноября 2016, 20:11

      оставили бы в аренде его до конца года в Амкаре...

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