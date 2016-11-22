«Амкар» объявил об уходе Селихова в «Спартак»

Голкипер «Амкара» Александр Селихов перешел в «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба.

Отмечается, что 22-летний вратарь заключил с красно-белыми контракт на 4,5 года. Договор вступает в силу после завершения осенне-зимнего отрезка РФПЛ. До этого времени футболист будет выступать за «Амкар».

Ранее сообщалось, что трансфер россиянина обойдется «Спартаку» в 3,5 миллиона евро.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Селихов провел 14 матчей, пропустив девять мячей.