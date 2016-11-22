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    «Амкар» объявил об уходе Селихова в «Спартак»

    Голкипер «Амкара» Александр Селихов перешел в «Спартак». Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба.

    Отмечается, что 22-летний вратарь заключил с красно-белыми контракт на 4,5 года. Договор вступает в силу после завершения осенне-зимнего отрезка РФПЛ. До этого времени футболист будет выступать за «Амкар».

    Ранее сообщалось, что трансфер россиянина обойдется «Спартаку» в 3,5 миллиона евро.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Селихов провел 14 матчей, пропустив девять мячей.

    Источник: ТАСС

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    22.11.2016 15:28
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 23 ноября 2016, 01:05

      Неплохо Амкар заработал. Хотя 250 лямов деревяшками маловато.

      1
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      Рейтинг: +114

      Wertalet 22 ноября 2016, 18:08

      да в этом сезоне Ребров пропустил мало не потому что он вратарь от бога, а потому что Бакети 2 мяча из пустых ворот вытащил да и в целом защита в этом сезоне работает гораздо качественнее чем к примеру в прошлом сезоне

      0
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      Рейтинг: +1445

      moskowcity-petrv 22 ноября 2016, 16:48

      Письякова в амкар!

      -1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 22 ноября 2016, 16:01

      ну теперь держись Ребров. штанги целовать будешь а не стоять

      0
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      Рейтинг: +411

      aam 22 ноября 2016, 15:57

      Счастливого пути!

      0
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 22 ноября 2016, 15:56

      Тогда интересно зачем Митрюшкина продали в Сьон?))

      0
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      Рейтинг: +114

      Wertalet 22 ноября 2016, 15:50

      ну наконец-то Спартак начнет играть с составом в 11 человек, а не 10, как на протяжении 14 -и туров...

      -1
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      Рейтинг: +33557

      oyabun > Wertalet 22 ноября 2016, 15:55

      Зря ты так. Артем был и остается замечательным вратарем для команды. И в этом сезоне серьезных ляпов у него не было. Один раз не выручил в игре с Зенитом, когда ему с достаточно острого угла забили. Но это не ляп, из тех что, например, допускает Лодыгин. И кстати, подтверждения от Спартака о переходе до сих пор не было

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      Рейтинг: +3022

      Dgad > oyabun 22 ноября 2016, 16:04

      Тем более Ребро пропустил 5 мячей с игры в 14 играх РФПЛ

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 22 ноября 2016, 15:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хороший кипер, жаль, что не достался Зениту.

      -4
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