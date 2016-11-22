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    Президент «Рубина»: «Финал истории с Азмуном будет интереснее матча с «Ростовом»

    Президент «Рубина» Ильсур Метшин рассказал, зачем Следственный комитет РФ подходил к нападающему «Ростова» Сердару Азмуну перед матчем 14-го тура РФПЛ.

    – Боже упаси, чтобы мы принимали какие-то действия в отношении Сердара Азмуна перед матчем. Это было бы вне футбольной этики. Футбол отдельно, законодательство – отдельно. Поэтому в день игры мы хотели опросить только генерального директора, который заключал договор (но он был на больничной койке), и переводчика – он ответил на вопросы следователей в присутствии адвоката на следующий день. Больше никаких действий не было.

    – Но какова позиция «Рубина» по этому вопросу? История ведь явно не закончилась.

    – Позиция простая. Все что я сейчас скажу, может помешать делу. Но если вкратце, то мы работаем только в правовом поле. И будем защищать свою позицию до конца, в том числе через CAS. Финал будет интересный. Это я вас уверяю. Поинтереснее, чем матч с «Ростовом».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.11.2016 14:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 22 ноября 2016, 16:35

      Любой финал будет интереснее последнего матча)))

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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 22 ноября 2016, 16:27

      "мы хотели опросить только генерального директора"
      Так "МЫ" или "Следственный комитет РФ" оговорка по Фрейду получается.

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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 22 ноября 2016, 15:29

      Какими санкциями это грозит Ростову,вот что интересует в большей степени.Какой-то несчастный клуб в последнее время,вроде и результаты пошли и грандов футбола в Россию привозят,только всё неладно.И внутри клуба и в руководстве и игроки с аренды на аренду прыгают.Будущее пока туманно.Не хочется чтобы такой славный город потерял команду в премьер-лиге,хочется наоборот чтобы этот регион всячески развивался в футбольном плане,благо есть предпосылки к этому.Возвращаясь к ситуации с Азмуном,надеюсь на разумное решение со стороны клубов,что они смогут цивилизованно договориться и всё обойдётся без жертв.

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