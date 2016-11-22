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    Олег Иванов: «Крики Кадырова в микрофон? Можно ввести это на каждом стадионе»

    Полузащитник «Терека» Олег Иванов поделился мнением о поддержке грозненской команды со стороны Рамзана Кадырова.

    – После победы над «Зенитом» президент Чеченской Республики к вам не заходил? Как он с вами общается?

    – К сожалению, Рамзан Ахматович в тот день не заходил в раздевалку, но президент клуба Магомед Даудов зашел, поздравил, сказал, что мы молодцы, и что если будем так играть, то сможем обыграть любую команду.

    – А когда в микрофон Рамзан Ахматович говорит во время матчей, это подстегивает?

    – Вот я честно скажу, когда нахожусь на поле, не всегда замечаю, что кричат в микрофон. А будучи на этой игре на трибуне (на матче «Терек» – «Зенит»), было хорошо слышно. Думаю, что это придает эмоции. Когда он кричит, то стадион по-другому начинает болеть, это подстегивает команду. Я не уверен, что это Рамзан Ахматович, может быть, он и крикнул пару раз, но остальное время, не уверен, что это он постоянно кричал.

    – На ваш взгляд, это нужно всем разрешить или всем строго запретить? Дать в руки микрофон Алексею Борисовичу Миллеру, например.

    – Если они не будут оскорбительными или в адрес другой команды, то почему бы и нет, можно это ввести на каждом стадионе. Если взять организованные фан-группы команд, то там никого не надо заводить, у них шумовая поддержка на уровне. У нас к этому стремятся, создаются какие-то фан-движения, но там это десятилетиями, и никого заводить не надо. Ты играешь все время при такой атмосфере. Думаю, что, если бы на дерби какой-нибудь человек кричал в микрофон, его бы слышно не было.

    Источник: Р-Спорт

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    22.11.2016 13:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +34

      15426378s 22 ноября 2016, 17:34

      на других стадионах этого делать не надо, а в Грозном пусть главный болельщик этим занимается, ведь ему не кто не указ.

      0
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 22 ноября 2016, 17:05

      Без микрофона-пожалуйста,ори,что хочешь,пока ОМОНу не надоест слушать...гм.

      1
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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 22 ноября 2016, 16:45

      Без обид, но по мне дикость какая то. Голоси себе в перерыве на здоровье.
      Так же все немного подзабыли с чего все это началось "судья продажная к...л ты"
      А граница крайностей с нормами она очень размыта.

      0
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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 22 ноября 2016, 15:58

      А Кадыров будет рад
      На других аренах выступать?

      0
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      Рейтинг: +25029

      bset 22 ноября 2016, 14:36

      "Ввести на каждом стадионе" звучит как "Минимальное количество поддержек через микрофон - трижды за матч. Если меньше, - штраф". А так хорошо, когда поддержка идет ЗА команду. Со стороны болельщиков ли, со стороны дикторов. Но если идет поддержка против соперника или вообще оскорбление, - это надо будет пресекать

      2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 22 ноября 2016, 14:08

      все правильно Олег

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