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    Роналду: «Перед финалом Евро-2016 французы выглядели слишком самоуверенными»

    Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о чрезмерной уверенности футболистов сборной Франции накануне финального матча на чемпионате Европы-2016. По словам португальца, трехцветные рассчитывали без проблем добыть титул.

    «На предматчевой разминке была заметна некая расслабленность у французских игроков. Нет, ты, конечно, можешь улыбаться, однако они выглядели уж слишком довольными, словно уже добыли победу в финале. И, думаю, это сыграло в нашу пользу. Я обратился к своим партнерам по команде: «Парни, французы считают, что без проблем одолеют нас, но это будет наша игра». По жестам французов можно было сделать вывод об их чрезмерной уверенности, и я как капитан использовал это», – сказал Роналду.

    Источник: Francefootball

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    22.11.2016 08:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 22 ноября 2016, 13:36

      Французы вас от имели по игре... как и финале лч и полу финале проскачили и ты на евро и финале лч не черта не сделал кроме слез...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 22 ноября 2016, 11:15

      Кристина всегда такой выглядет

      -1
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