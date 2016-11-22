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    Боков: «Несмотря на статистику, «Спартак» не станет чемпионом России»

    Бывший защитник ЦСКА Максим Боков поделился мнением о турнирных перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент московский клуб набрал 34 очка и единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ. Кроме того, красно-белые впервые с 2000 года досрочно обеспечили себе чемпионство по итогам первого круга.

    «Первый круг «Спартак» прошел стабильно и ровно в отличие от конкурентов, можно сказать, на одном дыхании. Не скажу, что заслужил первое место, но в целом играл достаточно хорошо. Где-то, конечно, красно-белым везло, однако без удачи тоже никак нельзя.

    Тем не менее, вся борьба еще впереди. Знаю, что по статистике за последние десять сезонов в девяти случаях чемпионом становилась команда, которая выигрывала первый круг. Думаю, что на сей раз этого не будет. Победителем чемпионата все-таки станет кто-то другой», – сказал Боков.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    22.11.2016 01:24
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +415

      radga 22 ноября 2016, 17:47

      Кто знает кто такой Боков? Извиняюсь, может это новый из провидцев?
      А может это кто-то из дворового футбола? .... до чего дошло, что скоро у каждого прохожего будут интересоваться итогами окончания чемпа. Ребята еще сильно рано говорить об этом.

      1
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      Рейтинг: +18258

      ilichkadr 22 ноября 2016, 12:32

      Про какое чемпионство, да еще по итогам первого круга идет речь? Скоро помесячно будут чемпионство отмечать......Да маразм крепчает..........

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 ноября 2016, 11:19

      Индюк тоже думал и в суп попал..............

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 22 ноября 2016, 10:44

      Зенит ЦСКА Краснодар Ростов - Которые играли два фронта! Если Спартак играл в ЛЕ были бы в дне!

      -1
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      Рейтинг: +1456

      Freyd 22 ноября 2016, 09:55

      Провидец на провидце;)

      3
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 22 ноября 2016, 09:40

      Вот когда какой-нть Бубнов или Ловчев начинает гнать пургу, на какие-то возражения они в принципе могут ответить "иииинах, я был чемпионом СССР, а ты тут кто?!.." ...ну, Ловчев вряд ли прямо так и ответит, а Бубен-то может.Но вот эти Боковы-раковы откуда вообще и что могут знать про чемпионство? Кто ты такой, чудила, чтобы вообще о Спартаке говорить? Кто вообще вспомнил бы кто ты такой, если бы не написали "бывший защитник коней"?

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > momwig_ 22 ноября 2016, 12:41

      А что ты так завёлся на бывшего футболиста ?,не такого уж и плохого, получше некоторых сегодня , которых превозносят до небес.У него спросили-он ответил.По большому счёту надо оштрафовать того , кто внес вырезку его мнения в НОВОСТИ О ФУТБОЛЕ. Пусть извинит меня Боков М.,но так можно дойти и до интервью , какого-нибудь ГОРИНА , взятое у бомжа со свалки , и помещённое в ГЛАВНЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ НОВОСТИ,как он рассуждает о вкладе Мудка в развитие спорта

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ > нейтральныйкакникто 22 ноября 2016, 13:29

      Я завелся на то, как некоторые кроме "спросили-ответил" начинают "ванговать", как оно будет в конце сезона, выдавая за аналитику собственные предпочтения и пожелания. Ну и таких "неплохих" футболистов - на рупь стакан. А поскольку сам он чемпионом (как и многие такие "Нострадамусы") не был, его предсказания - это как мои. Мои же хотелки "на первые полосы газет" не выносят...

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > momwig_ 23 ноября 2016, 03:35

      Вот и я про то же , выносят на первые полосы газет мнения всех подряд, начиная ВЕЛИКИМИ ЭКСПЕРТАМИ и СПЕЦИАЛИСТАМИ , и кончая бывшими игроками. И всё это ни как не влияет ни на игру ни на результат.Как желтая пресса - слухи , сплетни , балабольство.

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 22 ноября 2016, 08:35

      Почему бы Спартаку и не выиграть. Пока он в лидерах и всё в его руках

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 22 ноября 2016, 08:17

      думаю,что весной мы увидим другой футбол. В своё время и ЦСКА, и Зенит разбазаривали своё преимущество в 9-10 очков..

      0
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      Рейтинг: +90

      greck > за ЦСКА с 1980г 22 ноября 2016, 12:12

      так и сейчас разбазарят..и подарят Спартаку чемпионство..

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > greck 22 ноября 2016, 18:04

      будем посмотреть..

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      Рейтинг: +2120

      OldenVad 22 ноября 2016, 08:17

      Зависть плохое чувство )

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 ноября 2016, 07:04

      Это он наверно на Крылья Советов намекает.

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