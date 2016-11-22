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    Моуринью хочет приобрести у «Спортинга» Мартиньша, сумма отступных за которого составляет 60 миллионов

    Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Желсон Мартиньш может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, в услугах 21-летнего португальца лично заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Отметим, что сумма отступных, прописанная в контракте игрока, составляет 60 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Мартиньш провел за «Спортинг» в Примейре 10 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

    Источник: Skysports

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    22.11.2016 00:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +65

      Альви 15 декабря 2016, 10:14

      Моуриньо лучше пусть сам уходит

      0
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      Рейтинг: +65

      Альви 15 декабря 2016, 10:14

      добротный состав у МЮ,никого брать не надо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 22 ноября 2016, 09:23

      И опять полузащитник их и так вагон !

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 ноября 2016, 05:07

      мир сошел с ума... такие бабосы за хрен знает кого...

      0
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      Рейтинг: -60

      Apachi Bur 22 ноября 2016, 02:56

      Ужас ,топят манюнайтед (

      0
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 22 ноября 2016, 00:13

      не удивлюсь, если агентит у этого мартиньша райола

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