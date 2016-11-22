Моуринью хочет приобрести у «Спортинга» Мартиньша, сумма отступных за которого составляет 60 миллионов

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Желсон Мартиньш может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, в услугах 21-летнего португальца лично заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Отметим, что сумма отступных, прописанная в контракте игрока, составляет 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Мартиньш провел за «Спортинг» в Примейре 10 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.