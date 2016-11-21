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    Кавазашвили считает странным решение руководства «Спартака» купить Селихова

    Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили выразил непонимание в связи с возможным переходом в стан красно-белых голкипера «Амкара» Александра Селихова. Заслуженный ветеран считает, что подобный шаг может навредить как стражу ворот пермяков, так и нынешнему основному вратарю спартаковцев Артему Реброву.

    «Не знаю, о чем думает руководство «Спартака»… Сегодня есть основной вратарь, и это Ребров. Он пропускает очень мало мячей. И вдруг придет еще один голкипер из основы другого клуба и будет сидеть в запасе. Чем они мотивируют такой ход, мне не понятно. Если Селихов на такое готов, то это его право…

    Однако странный поступок со стороны руководства. Тем самым они дадут знать Реброву: «Учти, в любой момент мы можем убрать тебя и поставить Селихова». Но это не означает, что Александр будет выглядеть в воротах столь же уверенно, как в этом году выглядит Артем. Любой футболист сначала должен адаптироваться в коллективе. Не всегда отличный вратарь одного клуба сможет так же классно играть в другой команде.

    Такие манипуляции могут загубить карьеру Селихова. Допустим, его поставили в основной состав. Этим они уже «убили» Реброва недоверием. Тем временем Селихов встал в ворота. Переволновался, пропустил голы. И все, он пропащий голкипер для «Спартака». И что тогда? Если Реброва перестанут ставить в основу, то оттуда нужно уходить. Его любая команда возьмет», – сказал Кавазашвили.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.11.2016 16:35
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 21 ноября 2016, 18:54

      Что бы не дать усилится Зениту. Зенит такую политика практикует постоянно.

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 21 ноября 2016, 18:34

      Купит и отдаст Амкару в аренду! Вложение денег отличное, а все эти эксперты только поболтать...

      3
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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 21 ноября 2016, 18:02

      Действительно, зачем Селихова купили,
      Когда есть Анзор Кавазашвили.

      1
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      Рейтинг: +542

      Baggio1986 21 ноября 2016, 17:54

      Конечно тут конкуренция,расслабляться нельзя,да и в любой момент можно получить серьезную травму,можно рокировку делать,по очереди выпускать,что бы никто не жаловолся.Но Песьякова надо продать давно было,ему нужна игровая практика,вратарь средний,но покуражить может,как в конце прошлого сезона.

      0
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      Рейтинг: +415

      radga 21 ноября 2016, 17:42

      Спартак покупает Селихова с расчетом на лигу чемпионов, это что не понятно кому-то? Не дай бог у кого-то из вратарей травма, и что тогда? Ну и не побоюсь сказать, что Селихов вратарь на большое будущее. Осталось узнать не утка ли это о переходе?

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      Рейтинг: +26

      DjZinc > radga 21 ноября 2016, 18:17

      В ЛЧ ещё попасть надо...

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      Рейтинг: +315

      maksspartak 21 ноября 2016, 17:40

      ну в принципе правильно все говорит ))) но и Реброву в принципе не помешает небольшой стимул

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      Рейтинг: +3235

      Опорник84 21 ноября 2016, 17:37

      Селихов парень перспективный, а Ребров опытный, думаю конкуренция пойдет обоим на пользу!








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      Рейтинг: +853

      джон базелон 21 ноября 2016, 17:21

      С таким же успехом можно говорить о том,что переход Селихова поможет Артему ещё лучше заиграть,а самому Селихову это т этап а карьере пойдёт на пользу,так как Спартак совсем другой уровень.Рассуждать о том,что может произойти а что нет,можно как в одну сторону,так и в другую.Время все расставить по своим местам.Конкуренция во всех линиях только делает клуб сильнее!

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      Рейтинг: +779

      mgordeev 21 ноября 2016, 16:49

      Не припомню, чтобы конкуренция когда-то негативно влияла на Реброва. Взрослый мужик, все понимает, да и всегда понимал. А не прикупить по возможности прекрасного молодого вратаря, имея на воротах достаточно возрастного - полная тупость. Кроме этого - был интерес со стороны Зенита, это в том числе и их ослабляет. Менеджмент все правильно сделал.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 21 ноября 2016, 16:39

      Честно говоря Артёма жалко, он наш, он Спартач!

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