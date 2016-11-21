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    Игуаин рискует пропустить игру с «Севильей» в Лиге чемпионов

    Форвард «Ювентуса» Гонсало Игуаин может не принять участия в поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против «Севильи». Аргентинец, получивший повреждение в субботней встрече Серии А с «Пескарой» (3:0), рискует не успеть восстановиться к матчу с «рохибланкос». По информации источника, у 28-летнего футболиста возникли проблемы с правой ногой, что может повлечь за собой осложнения на лодыжку.

    Игра «Севилья» – «Ювентус» состоится во вторник, 22 ноября. В нынешнем сезоне Игуаин записал в свой актив девять забитых мячей в 17-ти матчах.

    Источник: Tuttosport

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    21.11.2016 13:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 21 ноября 2016, 21:00

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