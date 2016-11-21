Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Резвухин: «У меня нет информации о медосмотре Селихова в «Спартаке», поговорим, когда будут факты»

    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин подчеркнул, что не имеет информации по поводу прохождения голкипером пермяков Александром Селиховым медицинского обследования для «Спартака». Сегодня СМИ сообщили, что 22-летний страж ворот прошел осмотр в одной из московских клиник перед подписанием контракта с красно-белыми.

    – Появилась информация о том, что Селихов прошел медобследование в сопровождении врача «Спартака».

    – У меня нет такой информации. Сложно комментировать слухи. Будут факты, тогда можно разговаривать.

    – То есть пока никакой договоренности со «Спартаком» нет?

    – Нет, никаких бумаг не подписано. Рано говорить об этом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2016 13:08
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5262

      Каратель 21 ноября 2016, 17:12

      пройдёт неделя и всё будет ясно,куда и за сколько переходит (непереходит) Селихов,а сейчас чего воду в ступе толочь

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11