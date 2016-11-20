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    Моуринью: «Марринер – честный судья. Когда он ошибается не в пользу моей команды, у него нет злых намерений»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после матча 12-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:1) оценил работу Андре Марринера, который судил данную встречу. Отметим, что в одном из эпизодов арбитр не назначил пенальти в пользу «красных дьяволов» за фол на Антонио Валенсии.

    «Марринер не хочет быть звездой. Он – хороший человек и честный судья, который всегда старается соблюдать баланс в работе. Я хорошо отношусь к нему. Когда Марринер ошибается не в пользу моей команды, у него нет злых намерений», – сказал Моуринью.

    Источник: Manchester Evening News

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    20.11.2016 14:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 20 ноября 2016, 23:42

      Вот не люблю я таких людей...То тявкал на всех и вся.А теперь по попке получил и стал "паинькой".Надо гнуть свою линию...А то "заднюю" включать-западло.

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      Рейтинг: +367

      gigs84 20 ноября 2016, 22:27

      Там оба игрока себе руками работали. Надо было второй гол забивать, а не транжирить моменты, тогда выиграли бы. Но с такой игрой думаю МЮ поборется за медали.

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      Рейтинг: +367

      gigs84 20 ноября 2016, 21:44

      Момент был неоднозначный. Футболист Арсенала выставил руку на пути футболиста МЮ, но потом быстро её убрал. Сначала я думал - пеналь, потом посмотрев повторы, склонился к варианту, что пенальти не было. На усмотрения арбитра, так сказать.

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      Рейтинг: +32

      *KOSTYANDR* 20 ноября 2016, 15:37

      А была ли там ошибка или Валенсия стал падать до контакта?

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 20 ноября 2016, 15:28

      Жозе, ты ли это?

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > MrVanes-Zenit 20 ноября 2016, 16:43

      ... у меня даже слов нет... введён в ступор... Присоединяюсь! +++++

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