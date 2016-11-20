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    Быстров и Павлюченко выйдут с первых минут во встрече «Краснодара» и «Урала»

    Стали известны стартовые составы команд, в которых «Краснодар» и «Урал» начнут матч 14-го тура РФПЛ.

    «Краснодар»: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Налдо, Калешин, Каборе, Перейра, Газинский, Жоаозиньо, Быстров, Ари.

    Запасные: Синицын, Адамов, Мартынович, Торбинский, Гогличидзе, Измайлов, Ахмедов, Вандерсон, Лаборде, Смолов.

    «Урал»: Заболотный, Динга, Данцев, Лунгу, Кулаков, Фонтанелло, Чантурия, Подоксенов, Фидлер, Коробов, Павлюченко.

    Запасные: Арапов, Тимофеев, Хозин, Павленко, Ставпец, Новиков, Панков, Бугуи, Жуков, Меркулов, Серченков, Конате.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «ФК Краснодар» и начнется в 14:30 по московскому времени.

    Источник: РПЛ

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    20.11.2016 14:00
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