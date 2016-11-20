«Арсенал» видит в Симеоне долгосрочную замену Венгеру

А по-поводу Симеоне. Товарисч командовал только одной командой Атлетико. Три других предыдущих клуба можно не считать, тренировать в течение полугода это ни о чём. Арсенал отстроен Венгером под техничный атакующий футбол, соответственно подобраны и игроки. Симеоне выстроил в Атлетико совсем другой футбол, за очень продолжительный срок. ждать, что он переделает Арсенал под себя, или сам переделается под команду, или будет найдено что-то новое??? А ведь сегодня канониры на первом месте. После многих лет экономии могут позволить себе борьбу за чемпионство. Или снова пауза и ждать когда выстроится новая команда?
Руководство «Арсенала» рассматривает кандидатуру главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне в качестве долгосрочной замены нынешнему наставнику лондонского клуба Арсену Венгеру. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах аргентинского специалиста также заинтересован «Интер», который готов выплатить компенсацию в размере 50 миллионов евро, чтобы заполучить его ближайшим летом.
Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Отметим, что недавно 46-летний тренер достиг договоренности с мадридской командой о сокращении срока действия контракта, который теперь рассчитан до конца сезона-2017/18.