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    «Арсенал» видит в Симеоне долгосрочную замену Венгеру

    Руководство «Арсенала» рассматривает кандидатуру главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне в качестве долгосрочной замены нынешнему наставнику лондонского клуба Арсену Венгеру. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах аргентинского специалиста также заинтересован «Интер», который готов выплатить компенсацию в размере 50 миллионов евро, чтобы заполучить его ближайшим летом.

    Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Отметим, что недавно 46-летний тренер достиг договоренности с мадридской командой о сокращении срока действия контракта, который теперь рассчитан до конца сезона-2017/18.

    Источник: Mirror.co.uk

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    20.11.2016 13:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin 20 ноября 2016, 19:18

      А по-поводу Симеоне. Товарисч командовал только одной командой Атлетико. Три других предыдущих клуба можно не считать, тренировать в течение полугода это ни о чём. Арсенал отстроен Венгером под техничный атакующий футбол, соответственно подобраны и игроки. Симеоне выстроил в Атлетико совсем другой футбол, за очень продолжительный срок. ждать, что он переделает Арсенал под себя, или сам переделается под команду, или будет найдено что-то новое??? А ведь сегодня канониры на первом месте. После многих лет экономии могут позволить себе борьбу за чемпионство. Или снова пауза и ждать когда выстроится новая команда?

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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin 20 ноября 2016, 13:10

      Бедный Арсенал, если это правда. Начнётся тренерская чехарда... Будет как с М.Ю. после ухода Фергюссона.

      -2
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > Beshanai_svin 20 ноября 2016, 17:31

      после Ферги в МЮ пришел человек из Эвертона - команды, редко пробивающейся в Лигу Европы... Тут немного другой случай...

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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin > ruverzema29rus 20 ноября 2016, 19:11

      С 2013 Мойес, с 2014 Ван Гаал (не тренер новичок), с 2016 Моуринью... Или Мойес так развалил команду, что остальным уже не собрать?

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