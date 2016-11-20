Пике: «Мы – «Барселона». Отсутствие отдельных игроков не оправдание»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился впечатлениями после матча 12-го тура Примеры против «Малаги» (0:0).

«Мы неплохо сыграли. Мы держали мяч, создавали моменты, но иногда мяч просто не залетает в ворота – это футбол. Мы потеряли два очка, но нужно двигаться дальше.

Нельзя терять очки дома, печально упускать такие игры. В следующем туре нужно будет побеждать в Сан-Себястьяне.

Мы – «Барселона». Отсутствие отдельных игроков не оправдание. У нас много хороших футболистов», – сказал Пике.