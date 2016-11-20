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    Серия А. «Сампдория» сделала камбэк в матче против «Сассуоло» за восемь минут

    В матче 13-го тура Серии А «Сампдория», уступая по ходу встречи со счетом 0:2, в последние минуты сумела отыграться и вырвать победу над «Сассуоло» – 3:2. Дубль в составе генуэзсцев оформил Луис Муриэль.

    Отметим, что данный успех успех позволил «Сампдории» подняться на девятое место в турнирной таблице. «Сассуоло» расположился на 16-й строчке.

    Чемпионат Италии. Серия А. 13-й тур

    Сампдория – Сассуоло – 3:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Риччи, 64; 0:2 – Рагуса, 74; 1:2 – Квальярелла, 84; 2:2 – Муриэль, 85; 3:2 – Муриэль, 90+1 (с пенальти).

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.11.2016 16:37
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