Лукас начнет матч против «Атлетико» с первых минут, Бензема и Рамос остались в запасе

Стали известны составы «Атлетико» и «Реала», в которых команды начнут матч 12-го тура Примеры.

«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Роналду, Бэйл, Марсело, Ковачич, Лукас, Модрич, Иско.

Запасные: Касилья, Рамос, Бензема, Хамес Родригес, Коэнтрау, Асенсио, Данило.

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Ф. Луис, Савич, Годин, Коке, Сауль, Габи, Феррейра-Карраско, Гризманн, Торрес.

Матч «Атлетико» – «Реал» состоится на «Висенте Кальдерон» и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию этой игры.