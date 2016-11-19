Венгер: «Сегодня в нашей игре было больше стали, чем стиля»

стартовый состав на 40% дно!!! крайние защитники провалили матч, я уже не говорю про Джинкинсона - Монреаль проиграл бровку Валенсии - так тот из защиты подключался (ему за 30...)!! Элнени просто обморок - постоянно терял мяч!!! Рэмзи только и делал, что показывал куда открываться Санчесу, хотя сам ни одной путной передачи не сделал... Молился, когда вышел Жиру, и он не подвел...
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал исход матча 12-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:1).
«Мы не создали много моментов, игра была напряженной. В первом тайме мы хорошо справлялись, хотя и не создавали моментов, но во второй половине мы играли на максимуме, что заслуженно привело к результату.
А затем они опустились назад, и мы счастливы, что добыли очко. Мы показали сталь. Мы хотим, чтобы в нашей игре был и стиль тоже, но сегодня стали было больше», – сказал Венгер.