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    Венгер: «Сегодня в нашей игре было больше стали, чем стиля»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал исход матча 12-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

    «Мы не создали много моментов, игра была напряженной. В первом тайме мы хорошо справлялись, хотя и не создавали моментов, но во второй половине мы играли на максимуме, что заслуженно привело к результату.

    А затем они опустились назад, и мы счастливы, что добыли очко. Мы показали сталь. Мы хотим, чтобы в нашей игре был и стиль тоже, но сегодня стали было больше», – сказал Венгер.

    Источник: BBC

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    19.11.2016 19:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 19 ноября 2016, 22:42

      стартовый состав на 40% дно!!! крайние защитники провалили матч, я уже не говорю про Джинкинсона - Монреаль проиграл бровку Валенсии - так тот из защиты подключался (ему за 30...)!! Элнени просто обморок - постоянно терял мяч!!! Рэмзи только и делал, что показывал куда открываться Санчесу, хотя сам ни одной путной передачи не сделал... Молился, когда вышел Жиру, и он не подвел...

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      Рейтинг: +792

      JI e x a 19 ноября 2016, 20:42

      Сталь, стиль, это все слова. Но факт остается фактом, Арсенал стал намного лучше играть с прямыми конкурентами. Прошлые сезоны стабильно шли проигрыши, в этом году только Ливерпулю проиграли, но это можно списать на первую игру в сезоне. А так, хотя бы уже не проигрывают, и это большой плюс. Тем более, на ОТ вничью сыграть не зазорно.

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      Рейтинг: +421

      LMI 19 ноября 2016, 20:26

      Какая сталь? Вторую игру подряд жуем как жвачку - ни стиля, ни характера, ни желания. Теперь то же самое и с ПСЖ будет?

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