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    «Бомбардир» ищет стажеров

    Вы считаете себя человеком, который может все, но нигде не дают шанса? На нашем портале у вас появляется уникальная возможность попробовать себя во многих начинаниях и получить бесценный опыт журналистской работы.

    Мы научим вас писать грамотные тексты, вести текстовые онлайны и даже понимать специфику статистики. Полученные навыки помогут вам найти свое место в журналистике и будут полезны для саморазвития.

    Посещение футбольных матчей, интервью с известными футболистами – всем этим вы тоже сможете заниматься на «Бомбардире»! Стажировку можно без проблем совмещать с учебой.

    Заинтересовались? Тогда присылайте резюме с пометкой «Стажировка» на jobs@bombardir.ru. К письму можете приложить одну-две свои лучшие работы, если они у вас есть, и небольшой рассказ о себе (чем занимаетесь, где учитесь, почему хотите стать журналистом).

    Лучшие стажеры смогут попасть в команду редакции «Бомбардира» или получить рекомендации для трудоустройства в другие СМИ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2016 16:00
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1531

      zarsm 25 июня 2017, 13:58

      Наебщики

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 17 февраля 2017, 19:01

      Уважаемая администрация сайта, вы ещё ищете стажеров?

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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 24 ноября 2016, 20:00

      Интерес к сайту очень большой, количество зарегистрированных огромное, не хватает рекламных контрактов и качественных статей.

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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 24 ноября 2016, 19:13

      для начала модеров наберите а потом уже сотрудников ищите или полностью состав обновляйте))

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      Рейтинг: +10

      Beyhod 24 ноября 2016, 18:20

      http://redsbet.ru/ Составляют отличные экспрессы, крутой сайт прогнозов на футбол

      0
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      Рейтинг: +28

      Орловский рысак 24 ноября 2016, 17:52

      наберут по объявлению...

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      Рейтинг: +1893

      multiscan 23 ноября 2016, 14:52

      Не знаю, как на счёт стажёров, но сайту очень нужны модераторы! Комментарии кишат нецензурщиной и оскорблениями! Я трижды обращался по этому поводу к администрации сайта, в ответ - тишина!

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      Рейтинг: +1191

      ttter > multiscan 25 ноября 2016, 16:15

      Это замечательно,что нет цензуры!! Интернет это свободная площадка и каждый высказывает,то что думает.Просто нужно ввести чёрный список,чтобы сообщения пользователя,который Вам не нравится,Вы читать немогли.ИМХО.

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      Рейтинг: +134

      илья 009 > ttter 25 ноября 2016, 18:20

      Только на этом сайте есть цензура рейтинга. Если вы не в курсе я вам сообщаю. Цензура есть на этом сайте.( оценки комментария).

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      Рейтинг: +1191

      ttter > илья 009 25 ноября 2016, 18:28

      Но кидануть Бан,за просто так здесь не могут,а на Соккере могли.

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      Рейтинг: +1893

      multiscan > ttter 26 ноября 2016, 02:12

      Отсутствие цензуры не значит того, что можно писать всё что угодно. Мне лично на мат в интернете наплевать, хотя есть и неприятный осадок после каждого попадания на подобные штучки. Меня больше волнует то, что это читают "неоперившиеся сосунки" и начинают это применять и в своих действиях в Сети и в обычной жизни. Чаще всего, это просто противно, очень и очень редко - забавно. Помню 4-х летнего пацанёнка - соседа, который нахватался подобных штучек от отца-алкаша. Он ещё толком говорить не научился, но со зла всех посылал: "Посёл на... Посёл на..." не называя пункта назначения. Как-то это всем надоело и его спросили: "А куда идти-то?", а в ответ: "Я не помню!"

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      Рейтинг: +1191

      ttter > multiscan 26 ноября 2016, 03:14

      Не могу Вам ничего ответить,потому что я сам ещё слишком юный и не могу поделиться своим богатым жизненным опытом,но всё же хотелось бы отметить,что всё зависит от родителей ребёнка и от его умения отличать плохое от хорошего,что опять же идёт от родителей.

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      Рейтинг: +62

      omnikolaev 20 ноября 2016, 16:49

      вам специалисты нужны, а не стажеры...

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      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > omnikolaev 21 ноября 2016, 15:21

      С другой стороны, футбольный сайт - не газета! И наличие грамотных статей на нём не обязательно. Нужны свежие новости. И ЯСНЫЕ ПРАВИЛА для комментаторов. Чтобы не получилось, как на "соккере", где львовские незалежники почему-то в зоне "ру" осуществляют ЦЕНЗУРУ. Здесь этого нет. И мусора тоже меньше.

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      Рейтинг: +18

      iz05regiona 19 ноября 2016, 13:50

      Сколько будут платить????

      8
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > iz05regiona 19 ноября 2016, 15:45

      вы все хотите только деньги получать... а какая работа пох вообще.

      -2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Rzn_za_cska 23 ноября 2016, 18:25

      А ты если готов бесплатно работать - приезжай ко мне фуру разгрузи например ;)

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      Рейтинг: +134

      илья 009 > Rzn_za_cska 25 ноября 2016, 18:21

      Желательно еще ничего не делать))))

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      Рейтинг: -50

      Karrerim 19 ноября 2016, 13:25

      за это будут платить? или вы ищете рабов?

      7
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