«Бомбардир» ищет стажеров

Вы считаете себя человеком, который может все, но нигде не дают шанса? На нашем портале у вас появляется уникальная возможность попробовать себя во многих начинаниях и получить бесценный опыт журналистской работы.

Мы научим вас писать грамотные тексты, вести текстовые онлайны и даже понимать специфику статистики. Полученные навыки помогут вам найти свое место в журналистике и будут полезны для саморазвития.

Посещение футбольных матчей, интервью с известными футболистами – всем этим вы тоже сможете заниматься на «Бомбардире»! Стажировку можно без проблем совмещать с учебой.

Заинтересовались? Тогда присылайте резюме с пометкой «Стажировка» на jobs@bombardir.ru. К письму можете приложить одну-две свои лучшие работы, если они у вас есть, и небольшой рассказ о себе (чем занимаетесь, где учитесь, почему хотите стать журналистом).

Лучшие стажеры смогут попасть в команду редакции «Бомбардира» или получить рекомендации для трудоустройства в другие СМИ.