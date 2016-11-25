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«Бомбардир» ищет стажеров

25 ноября 2016, 16:00
20

Вы считаете себя человеком, который может все, но нигде не дают шанса? На нашем портале у вас появляется уникальная возможность попробовать себя во многих начинаниях и получить бесценный опыт журналистской работы.

Мы научим вас писать грамотные тексты, вести текстовые онлайны и даже понимать специфику статистики. Полученные навыки помогут вам найти свое место в журналистике и будут полезны для саморазвития.

Посещение футбольных матчей, интервью с известными футболистами – всем этим вы тоже сможете заниматься на «Бомбардире»! Стажировку можно без проблем совмещать с учебой.

Заинтересовались? Тогда присылайте резюме с пометкой «Стажировка» на jobs@bombardir.ru. К письму можете приложить одну-две свои лучшие работы, если они у вас есть, и небольшой рассказ о себе (чем занимаетесь, где учитесь, почему хотите стать журналистом).

Лучшие стажеры смогут попасть в команду редакции «Бомбардира» или получить рекомендации для трудоустройства в другие СМИ.

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (20)
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КЛЕОПАТРА
1479550912
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Karrerim
1479551131
за это будут платить? или вы ищете рабов?
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iz05regiona
1479552648
Сколько будут платить????
Ответить
omnikolaev
1479649798
вам специалисты нужны, а не стажеры...
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multiscan
1479901948
Не знаю, как на счёт стажёров, но сайту очень нужны модераторы! Комментарии кишат нецензурщиной и оскорблениями! Я трижды обращался по этому поводу к администрации сайта, в ответ - тишина!
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Beyhod
1480000834
http://redsbet.ru/ Составляют отличные экспрессы, крутой сайт прогнозов на футбол
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kiiriil19
1480004014
для начала модеров наберите а потом уже сотрудников ищите или полностью состав обновляйте))
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КАРАТ
1480006843
Интерес к сайту очень большой, количество зарегистрированных огромное, не хватает рекламных контрактов и качественных статей.
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mdu86
1487347292
Уважаемая администрация сайта, вы ещё ищете стажеров?
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zarsm
1498388338
Наебщики
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