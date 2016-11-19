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АПЛ. «Тоттенхэм» вырвал победу над «Вест Хэмом»

19 ноября 2016, 22:27
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В матче 12-го тура АПЛ «Вест Хэм» в гостях уступил «Тоттенхэму» – 2:3. Дубль в составе победителей оформил Гарри Кейн.

Отметим, что серия без побед для «молотобойцев» в противостоянии со «шпорами» теперь насчитывает 15 встреч. Кроме того, подопечные Маурисио Покеттино по-прежнему остаются единственной командой чемпионата Англии, которая в нынешнем сезоне не потерпела ни одного поражения во внутреннем первенстве.

Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

Тоттенхэм – Вест Хэм – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Антонио, 24; 1:1 – Уинкс, 51; 1:2 – Ланзини, 68 (с пенальти); 2:2 – Кейн, 89; 3:2 – Кейн, 90+1 (с пенальти).

Удаление: нет – Рид, 90+6.

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Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Вест Хэм
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himik2-62
1479589458
судья гадддон
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