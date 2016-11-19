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    АПЛ. «Тоттенхэм» вырвал победу над «Вест Хэмом»

    В матче 12-го тура АПЛ «Вест Хэм» в гостях уступил «Тоттенхэму» – 2:3. Дубль в составе победителей оформил Гарри Кейн.

    Отметим, что серия без побед для «молотобойцев» в противостоянии со «шпорами» теперь насчитывает 15 встреч. Кроме того, подопечные Маурисио Покеттино по-прежнему остаются единственной командой чемпионата Англии, которая в нынешнем сезоне не потерпела ни одного поражения во внутреннем первенстве.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 12-й тур

    Тоттенхэм – Вест Хэм – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Антонио, 24; 1:1 – Уинкс, 51; 1:2 – Ланзини, 68 (с пенальти); 2:2 – Кейн, 89; 3:2 – Кейн, 90+1 (с пенальти).

    Удаление: нет – Рид, 90+6.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.11.2016 22:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 20 ноября 2016, 00:04

      судья гадддон

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