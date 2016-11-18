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    Слуцкий выразил поддержку Еременко

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениями после победы в матче 14-го тура РФПЛ против «Арсенала» (1:0).

    «Спасибо Туле за прекрасную атмосферу праздника. Качество поля для этого времени года, заполненные трибуны – все было на уровне. Нам сегодня было очень приятно играть. Что касается игры, то мы большую часть матча владели инициативой, создавали моменты, но, как всегда бывает, когда не забиваешь второй мяч, концовка получается нервной. В целом могу сказать, что итог матча более чем закономерный», – сказал Слуцкий.

    Также специалист прокомментировал игру Федора Чалова и Александра Головина и тактику на матч.

    «Игра Чалова и Головина? Их уже нельзя ставить в одну категорию молодых игроков. Чалов для дебюта сыграл достаточно неплохо, прессинговал, создавал моменты – делал все, о чем мы договаривались перед матчем. От Головина же теперь требуется не просто выходить и не проваливать матч, а быть лидером команды. Что он и пытается делать.

    Игра в шесть защитников против такого соперника – странная? Если бы вы посмотрели список наших запасных, то не задавали бы таких вопросов. У нас в запасе сегодня было два нападающих и два защитника. Был выбор: либо не делать замены вовсе, либо выпускать защитников. При этом когда Набабкин вышел, Щенников сместился выше, а Игнашевич занял место в опорной зоне. Тошич пока не готов играть, он приехал из сборной с травмой».

    Кроме того, Слуцкий выразил поддержку дисквалифицированному Роману Еременко.

    «Мы все расстроены, но в нашей команде собраны профессионалы высокого уровня, поэтому, каким бы болезненным ни был этот процесс, мы будем настраиваться на каждую игру, как и сделали это сегодня. Кроме того, мы будем поддерживать Рому до конца».

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.11.2016 22:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 19 ноября 2016, 08:11

      профессионалы высокого уровня так себя не ведут!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 19 ноября 2016, 03:31

      Игнашевич мог и не занимать место в опорной зоне, это на 90-то какой-то минуте, смысл, успел дойти до этого самого места до финального свистка, и то хорошо...

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 ноября 2016, 01:24

      Говноигра, говногол и говноклуб... Одно говно... Лёня не даст соврать)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 19 ноября 2016, 00:07

      Чел попался на наркоте и не одного слова осуждения... Только поддержка... Поддерживаете в чем? Как? Вместе дорожки тчнете

      3
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 18 ноября 2016, 23:06

      Какая поддержка? Так говорят, как будто в него кокс кто-то насильно запихнул и он такой бедный и несчастный. Они его оправдывают или мне кажется? Это бред какой-то!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 18 ноября 2016, 22:57

      Главное остальных уберечь от этого зла.

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная 18 ноября 2016, 22:49

      тож нюхнул?

      -2
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