ЦСКА вправе досрочно расторгнуть контракт с Еременко

Глава практики спортивного права международной юридической фирмы CMS Валерий Федореев заявил, что ЦСКА имеет основания для расторжения соглашения с дисквалифицированным за употребление кокаина Романом Еременко. Напомним, футболист был отстранен от футбола на два года.

«Еременко не имеет права принимать участие во всех официальных соревнованиях. В тренировочном процессе клуба он может принимать участие, как и в товарищеских матчах, но какой в этом смысл, если дисквалификация на два года? Теоретически клуб может в одностороннем порядке расторгнуть с футболистом контракт, если его дисквалификация составляет шесть и более месяцев.

Но, естественно, клубу надо обжаловать решение УЕФА – на мой взгляд, срок дисквалификации несколько жестокий. В некоторых других случаях спортсмены за употребление кокаина вообще никакого наказания не несли. По общей практике за первое нарушение срок дисквалификации обычно меньше двух лет. В случае апелляции у ЦСКА есть шансы на сокращение срока при условии, что у Еременко раньше никогда не было проблем с допингом и не было отягчающих обстоятельств – то есть игрок сотрудничал с комитетом по этике, дал показания, может, признал вину. Это помогло бы ему», – заявил Федореев.

Марихуана, кокаин, бромантан. На чем ловили и как наказывали футболистов из РФПЛ