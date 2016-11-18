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    Венгер опасается за здоровье Санчеса

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не торопится с принятием решения относительно появления на поле в матче чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» своего форварда Алексиса Санчеса.

    «За сутки до матча Чили с Уругваем у нас были сомнения на счет его здоровья. Тогда мы не знали, выйдет ли он на поле, но в итоге он провел 84 минуты в игре. Сразу после матча он прислал мне смс, в котором сообщил о своей хорошей форме.

    В пятницу я посмотрю на него в деле и приму решение. Это будет сложное решение, учитывая риск получения травмы, так как с Уругваем он играл, не до конца восстановившись после повреждения задней поверхности бедра», – приводит слова Венгера Тalksport.

    Матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» состоится в субботу, 19 ноября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2016 09:54
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