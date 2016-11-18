«ПСЖ» может перехватить Кайо у «Зенита»

«ПСЖ» рассматривает вариант приобретения защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо. Инициатором такой сделки выступает главный тренер парижан Унаи Эмери, сообщает Mercato365. Известно, что 23-летний бразильский футболист входит в сферу интересов «Милана» и «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга готов был выплатить за футболиста 14 миллионов евро, но бразильская сторона отклонила такое предложение.