«ПСЖ» может перехватить Кайо у «Зенита»

Однако интересная будет борьба. 23 года. Не совсем молодой уже. но каждый тренер может что-то ему дать для развития. У Луческу много всегда вариантов, Монтелла если вцепится, то скорее всего будет в Милане, а в ПСЖ и так большая конкуренция. Так что только если бразильцам нужны больше деньги он будет в ПСЖ. Там вроде распродажу затеяли, так что интерес понятен. Будем смотреть. Это интереснее чем эпопея с Витселем.
«ПСЖ» рассматривает вариант приобретения защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо. Инициатором такой сделки выступает главный тренер парижан Унаи Эмери, сообщает Mercato365. Известно, что 23-летний бразильский футболист входит в сферу интересов «Милана» и «Зенита».
Клуб из Санкт-Петербурга готов был выплатить за футболиста 14 миллионов евро, но бразильская сторона отклонила такое предложение.