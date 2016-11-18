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    «ПСЖ» может перехватить Кайо у «Зенита»

    «ПСЖ» рассматривает вариант приобретения защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо. Инициатором такой сделки выступает главный тренер парижан Унаи Эмери, сообщает Mercato365. Известно, что 23-летний бразильский футболист входит в сферу интересов «Милана» и «Зенита».

    Клуб из Санкт-Петербурга готов был выплатить за футболиста 14 миллионов евро, но бразильская сторона отклонила такое предложение.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2016 07:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 ноября 2016, 09:45

      Однако интересная будет борьба. 23 года. Не совсем молодой уже. но каждый тренер может что-то ему дать для развития. У Луческу много всегда вариантов, Монтелла если вцепится, то скорее всего будет в Милане, а в ПСЖ и так большая конкуренция. Так что только если бразильцам нужны больше деньги он будет в ПСЖ. Там вроде распродажу затеяли, так что интерес понятен. Будем смотреть. Это интереснее чем эпопея с Витселем.

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > alexis02lion 18 ноября 2016, 10:05

      Это слух а не эпопея и и тут всё быстро закончится. Не будет его в Зените раз такие конкуренты нашлись

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Фан666 18 ноября 2016, 10:44

      Поживём-увидим...

      -1
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