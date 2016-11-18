Дюгарри не считает Ибрагимовича великим футболистом

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри высказал мнение о нападающем «Манчестер Юнайтед» Златане Ибрагимовиче. По словам Дюгарри, швед не является великим футболистом.

«Я не считаю Ибрагимовича великим игроком. И я уже говорил об этом очень много раз. Почему? Потому что если бы он был игроком топ-уровня, с ним никогда не возникало бы никаких проблем. Великие игроки помогают другим футболистам становится лучше. Посмотрите, как Месси помог Неймару и Луису Суаресу выйти на новый уровень. Он не пытается выделиться среди остальных», – цитирует Дюгарри RMC Sport.