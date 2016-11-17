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    Китай приобрел телеправа АПЛ на три года за рекордные 700 миллионов долларов

    Английская премьер-лига продала права на показ матчей в Китае за 700 миллионов долларов. Сделка покрывает три сезона – с 2019 по 2022 год, сообщает AP.

    Подобное соглашение стало крупнейшим зарубежным соглашением лиги: стоимость телеправ на каждый сезон составит чуть более 233 миллионов долларов.

    Сейчас права на показ чемпионата Англии в Китае оцениваются примерно в 20 миллионов долларов в год. Отметим, в сделке участвовала компания PPTV, входящая в Suning group, которой принадлежит «Интер».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.11.2016 22:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 ноября 2016, 22:52

      Когда у нас чего нибудь купят, что мы сами сделали, кроме черной вонючей жижи, которую создала природа.

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