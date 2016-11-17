Пресс-служба сенатора Тюльпанова опровергла информацию о претензиях ФИФА к раздвижной крыше «Крестовского»

Пресс-служба сенатора Вадима Тюльпанова выступила с опровержением приведенных рядом СМИ слов о том, что у ФИФА есть претензии к крыше строящегося в Санкт-Петербурге стадиона на Крестовском острове.

Верную цитату сенатора, где упоминаются только претензии к полю, приводит ИТАР-ТАСС:

«ФИФА на данный момент не устраивает поле. Впервые на таком северном месте строится стадион с выкатным полем и раздвижной крышей. Но эта проблема — штатная, она будет решена в течение ближайшего месяца. Сейчас на строительной площадке задействованы четыре тысячи рабочих, в ближайшее время это число вырастет до четырех с половиной, наверное, это самое большое количество в истории», – сказал Тюльпанов.

Напомним, сегодня в Москве состоялось выездное заседание Временной комиссии Совета Федерации ФС РФ по вопросам подготовки и проведения в 2018 году в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу во главе с ее председателем Вадимом Тюльпановым. В рамках своей деятельности Комиссия поочередно проводит выездные заседания во всех 11 городах, принимающих мундиаль 2018 года, и проверяют готовность футбольных мегаполисов к принятию Чемпионата.

В мероприятии 17 ноября приняли участие: председатель Временной комиссии Совета Федерации ФС РФ по вопросам подготовки и проведения в 2018 году в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу Вадим Тюльпанов, сенаторы, члены Временной комиссии Ильдус Ахметзянов, Олег Казаковцев, Андрей Кутепов, Виктор Озеров, Валерий Рязанский, Вячеслав Тимченко, Александр Тоотонов, Леонид Тягачев, Дмитрий Шатохин, представители Москомспорта, представители КП «БСА «Лужники», представители ГБУ ФК «Строгино», представители АО «Лужники», представители ООО «Стадион «Спартак», представители АО «ПФК ЦСКА».