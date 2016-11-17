Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» верит в чемпионство «Ливерпуля»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан оценил шансы «Ливерпуля» стать чемпионами АПЛ по итогам нынешнего сезона. Уругваец отметил силу атаки мерсисайдцев.

«Не вижу причин, по которым «Ливерпуль» потенциально не в состоянии выиграть чемпионат. Им просто надо и дальше двигаться в том же темпе, и постараться избежать травм. Команда забила больше всех в АПЛ, а футболисты уверены в своих силах. Единственный минус – они чаще других из списка фаворитов пропускают», – заявил Форлан.