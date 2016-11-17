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    Рахимов не исключил своего ухода из «Терека»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов отметил, что может покинуть клуб. Как признался специалист, по состоянию здоровья он не в полной мере выполняет свои обязанности в команде.

    «Я и сейчас не могу на 100 процентов руководить командой. Последнее обследование показало, что лечение займет еще около шести месяцев. Есть осложнения. Проблема с суставами? И это тоже. Обхожусь обезболивающими.

    Мне приходится принимать таблетки каждый день. Была вероятность, что покину клуб из-за состояния здоровья. И такая вероятность не исключается», – заявил Рахимов.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.11.2016 13:25
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 18 ноября 2016, 07:05

      Всё пипец Тереку(!

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      Рейтинг: +1102

      edw7777 17 ноября 2016, 19:11

      Рашидик, поправляйся. Уходи и лечись. Уважаем, будем ждать!

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      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 17 ноября 2016, 17:29

      здоровье вещь серьёзное, вначале сезона 3 игры руководил Ледяхов видимо так и не оправился Рашид

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 17 ноября 2016, 15:31

      Жаль, но лучше здоровьем заняться, а то с таким напряжением лечиться точно долго придётся. Так что наверно пора искать преемника, а вылечится можно обратно в систему клуба взять.

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 17 ноября 2016, 14:38

      здоровья тебе Рашид!!!!
      надо заранее договориться с Олегом Кононовым. пока он свободен. и очень хороший специалист

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > x-x-x-x-x 17 ноября 2016, 15:29

      Кононов вроде как хочет на Украину.

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      Рейтинг: +73

      Эрк 17 ноября 2016, 14:34

      Очень жаль... самобытный и темпераментный специалист, сильный мотиватор... дай Бог ему здоровья...

      5
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 17 ноября 2016, 14:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      рак что ли?

      -6
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > Obojaemiy 17 ноября 2016, 15:05

      не раком...

      -3
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