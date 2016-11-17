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    Роджерс не знает, откуда берутся слухи о переходе Джеррарда в «Селтик»

    Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс прокомментировал трансферные слухи, связывающие шотландскую команду и полузащитника Стивена Джеррарда. Напомним, хавбек играл под руководством Роджерса в «Ливерпуле» на протяжении трех лет.

    «Я никогда не занимаюсь спекуляцией трансферных слухов. Я никогда этого не делал и не собираюсь сейчас начинать – трансферы являются внутриклубным вопросом. Могу лишь сказать, что Стивен является превосходным игроком. Он был в моем составе «Ливерпуля», для меня это блестящий игрок. Было просто фантастически: работать с многолетним капитаном клуба и узнавать от него о жизни и процессах внутри клуба. Что же касается слухов, то я не знаю, откуда они берутся. Но повторю: трансферы являются внутриклубным вопросом», – сказал специалист.

    Источник: Skysports

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    17.11.2016 01:14
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