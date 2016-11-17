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    Руни принес извинения за употребление алкоголя во время пребывания сборной Англии

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни извинился за употребление алкоголя во время сборов национальной команды. Напомним, ранее по информации британских СМИ, футболист принял участие в вечеринке в баре отеля, где разместилась сборная Англии. Несколько фото с форвардом попали в интернет

    «Безусловно, Уэйну жаль, что эти фотографии были опубликованы. Хоть это и был выходной день для всей команды и персонала, Руни в полной мере осознает, что не должен был так себя вести. Уэйн уже извинился перед Гаретом Саутгейтом. Он хотел бы также принести извинения всем болельщикам, которые видели эти фото», – говорится в заявлении.

    Футбольная ассоциация Англии уже объявила, что пересмотрит правила поведения игроков во время сборов.

    Источник: Skysports

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    17.11.2016 00:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 ноября 2016, 16:50

      Эти извинения он может засунуть себе в одно место... Что значит фотки попали в интернет? Т.е. если бы не попали, он бы и глазом не повёл, продолжал бы бухать? Хотя и так наверное будет бухать, просто будет более тщательно следить за тем, кто его фотает...

      0
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      Рейтинг: +19

      Шахрукхан 17 ноября 2016, 16:20

      после ничьи от россии употреблять начал

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 ноября 2016, 08:59

      Слабак, вот наши Кокоша и Мамай никогда не извиняются. Учись, студент.

      1
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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 17 ноября 2016, 08:58

      Жаль , что фото попали, и извиняется перед теми болельщиками , которые фото видели)) интересные извинения))))

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 17 ноября 2016, 06:30

      понятно где же результат

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 17 ноября 2016, 04:59

      Пил, пью и буду пить. А если нужно, извинюсь.

      2
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 17 ноября 2016, 01:42

      Еще один алик.Не знающий меру.Походу Газза никого не научил.

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