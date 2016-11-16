Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Черчесов считает, что у любой сборной был свой Катар

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о поражении в контрольном матче от Катара (1:2). По словам специалиста, не нужно унывать, а нужно работать.

    «У любой сборной был свой Катар. Никто после игры не был доволен. Если брать нашу первую игру с Турцией, она была примерно того же уровня. Но это не оправдания. Это ощущения после матчей. Я в нормальном состоянии, это моя работа. Я системный человек и уверен, что только выстроенная система может нам помогать. Этим мы и занимаемся. Унывать не надо, мы будем работать», – сказал Черчесов в эфире программы «После футбола».

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.11.2016 22:30
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 17 ноября 2016, 09:31

      Ш.л.ю.х.и

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      ильиных 17 ноября 2016, 07:08

      При чем тут Катар стадом были и стадом остались

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -44

      иван маташов 17 ноября 2016, 00:47

      даааааааааа!эт точно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7740

      mihail200606 16 ноября 2016, 22:47

      да кого у нас только не было...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 16 ноября 2016, 22:43

      А Ещё помню у нас была своя Исландия, Словакия, Словения и последним был Уэльс. Вот теперь и до Катара докатились.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11