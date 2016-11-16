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    Ерохин: «Интересно было бы сыграть против сборной Англии»

    Полузащитник сборной России Александр Ерохин подвел итоги товарищеских матчей с командами Катара и Румынии, а также признался, что в будущем хотел бы сыграть против англичан.

    – Первый матч с Катаром был неудачным. 20-25 минут команда играла, забила гол, имела моменты. Катар только минуте на 20-й минуте дошел до нашей штрафной, а потом мы получили два пенальти в свои ворота. Игра стала складываться не так, как мы хотели и как планировали. Второй матч с Румынией старались с первых минут играть агрессивно, атаковать. Помимо гола были шансы забить у Полоза и Кокорина, но хорошо, что в итоге играли до последней минуты и сумели выиграть. Это важно для команды.

    – Есть ли смысл сейчас играть с сильными сборными?

    – Сейчас большой перерыв для сборной, поэтому есть время найти хорошие спарринги. Думаю, что ближе к Кубку конфедераций будут матчи с сильными командами. Мы уже играли против «Баварии» с «Ростовом», там половина сборной Германии. Поэтому интересно было бы сыграть с Англией, они играют в быстрый атакующий футбол.

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.11.2016 15:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 ноября 2016, 23:46

      Ты то побегаешь, а отвечать кто будет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      aam 16 ноября 2016, 19:36

      Шура, тренируйтесь на кошках...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2288

      Бриг 16 ноября 2016, 18:49

      Раздухарился

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