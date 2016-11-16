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    Давыдов и Мелкадзе попали в заявку сборной ФНЛ на матч против киприотов

    Главный тренер сборной ФНЛ Евгений Бушманов определился со списком игроков, которые примут участие в товарищеском матче с молодежной сборной Кипра, который пройдет в Лимассоле 29 ноября.

    Напомним, что по договоренности с киприотами в поединке могут сыграть футболисты не старше 1996 года рождения за исключением пяти человек, которые могут быть 1995 года.

    Вратари: Денис Вамбольт («Балтика»), Александр Максименко («Спартак-2»).

    Защитники: Александр Лихачев («Спартак-2»), Константин Плиев («Волгарь»), Алексей Грицаенко («Луч-Энергия»), Шамсиддин Шанбиев («Спартак-2»), Павел Шакуро («Тюмень»).

    Полузащитники: Данил Полубояринов («Спартак-2»), Данила Ящук («Зенит-2»), Кирилл Родионов («Балтика»), Зелимхан Бакаев («Спартак-2»), Алексей Исаев («Зенит-2»), Александр Трошечкин («Факел»), Аяз Гулиев («Спартак-2»), Денис Якуба («Кубань»).

    Нападающие: Денис Давыдов («Спартак-2»), Андреа Чуканов («Тюмень»), Георгий Мелкадзе («Спартак-2»), Максим Майрович («Кубань»).

    Источник: ФНЛ

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    16.11.2016 15:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +447

      alexidj 16 ноября 2016, 16:07

      не сборная ФНЛ, а Спартак 2 какой-то))

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