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    Ринат Билялетдинов: «Только Акинфеев видится мне игроком основы на ЧМ-2018»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился наблюдениями от товарищеского матча между сборными России и Румынии (1:0).

    «По матчу с Румынией скажу следующее – увидел желание забивать и хорошее движение команды. Видно, что ребята переосмыслили свое отношение к делу и работали, не спустя рукава, как в матче с Катаром. Давление и эмоциональный фон были на нашей стороне. К тому же всегда приятно уходить на перерыв с победой, нежели с той же ничьей, которую, кстати, румыны могли достичь. В какой-то степени ребята исправились за поражение в Катаре.

    Кого сейчас можно назвать железным игроком основы на ЧМ 2018 года? Если будет здоров, то только Игорь Акинфеев, в нем я уверен на 100 процентов. А на остальных посмотрим, как они проведут 2017 год, какой будет прогресс — так-то кандидатов у нас много. Основная обойма и так очевидна – она тасуется в районе 25 фамилий. В течение полутора лет они должны доказывать свою стартовую позицию. На данный момент в стартовом составе я вижу только Игоря Акинфеева», — сказал Билялетдинов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.11.2016 13:40
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