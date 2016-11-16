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    Канчесльскис: «Хорошо, что у игроков сборной России появилось желание играть»

    Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис отметил, что критика пошла на пользу национальной команде.

    «Мне кажется, футболисты правильно восприняли критику. В Грозном видно было желание бороться, чего мы как-то не заметили в предыдущей встрече. По самоотдаче никаких претензий к ребятам быть не может. По мысли, которой должна сопровождаться игра сборной России, вопросы есть. Только, наверное, в этой игре первостепенное значение имел результат, который должен был изменить отношение болельщиков к национальной команде.

    Когда футболистов за каждый матч гладят по головке и говорят, что все впереди, это их заметно расхолаживает. Очень хорошо, что у игроков сборной России появилось желание играть. Критика в данном случае сыграла положительную роль. Все были заряжены на борьбу на каждом участке поля, старались не уступать сопернику в любом эпизоде. Как минимум за это команда заслуживает похвалы. Да и смотреть игру, в отличие от матча в Катаре, было приятно.

    Можно ли говорить о сложившемся костяке команды? Пока вижу только одного игрока стартового состава на Кубок конфедерации и ЧМ-2018 – Игоря Акинфеева. Остальным нужно будет доказывать свои притязания на место в сборной в каждой контрольной игре», – заявил Канчельскис.

    Напомним, сборная России смогла одержать победу над сборной Румынии в товарищеском матче со счетом 1:0.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    16.11.2016 10:15
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