Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кадыров: «Горжусь, что кавказец, ингуш, Магомед Оздоев защитил честь государства»

    Глава Чеченской республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче против команды Румынии (1:0).

    «Чеченцы – третья по численности нация в стране после русских и татар. В свое время был референдум, мы приняли решение, что живем на благо государства и хотим доказать, что это тоже наша страна. А то к кавказцам до сих пор так относятся, слушают всякие сплетни.

    А мы ведь развиваем спорт, туризм и сражаемся за Россию, платим налоги и всегда хотим быть на передовой. Да, была война, но ведь кавказцев в борьбе за мир больше всех погибло.

    Поэтому я горжусь, что кавказец, ингуш, Магомед Оздоев забил победный гол и защитил честь государства», – сказал Кадыров.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.11.2016 01:25
    Рекомендуем
    Комментарии19
    ...
    • ...
      Рейтинг: +91

      ijgiz 16 ноября 2016, 16:21

      а вот делить не надо - тем более на таком уровне - это не слова *мужа* - а простого мужика

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      zadira56 16 ноября 2016, 11:38

      А что плохого вы нашли в словах Кадырова?Когда болельщики скандируют:"Русские вперед!",при том, что на данный момент в команде пара русских ребят на поле - это не национализм?Каждый из нас любит свою нацию и не надо фа-фа ля-ля...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Kostas_2011 16 ноября 2016, 10:02

      Я так понимаю вместе с вводом видео-повторов еще и офсайды километровые отменили? Всех конечно с победой, но не заслуженной. Плюс еще в наши ворота 100% штрафной с линии или пендаль не засчитали))) Веселая игра конечно!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +520

      Boozman > Kostas_2011 16 ноября 2016, 11:03

      Заслуженно - незаслуженно, это один вопрос. А по поводу вне игры, мяч отскочил от румын. Посмотри оба мяча Атлетико в матче с Ростовом, особенно второй мяч

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 16 ноября 2016, 09:00

      Забил игрок сборной России. А национальную почву лучше оставить. Чтобы небыло разногласий.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 16 ноября 2016, 08:56

      Памятник в Грозном ему трёхсотметровый

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      TonicIG 16 ноября 2016, 08:11

      Договорились видимо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 16 ноября 2016, 08:01

      честь государства защищают с оружием в руках и от врагов,а это просто спорт.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 16 ноября 2016, 06:28

      Завязывать надо с разборками. Одна страна - один народ. Не важно какой национальности

      12
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +371

      ASG > turist82 16 ноября 2016, 09:24

      мы то это понимаем, но молодая горячая кровь кавказкого народа порой вызывает у них манию величия, если бы этого не происходило, то и проблем бы не было.
      Я к ним отношусь нормально, друзья даже есть оттуда, есть там хорошие люди, но и дураков полно. Если русский дурак страдает херней и наносит мало вреда, то чеченский дурак наносит значительный ущерб.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > turist82 16 ноября 2016, 10:04

      Ну уж... Один народ - это ты загнул. Да и они все агрессоры. Как не посмотри, на дорогах драки почти только чурки устраивают, в кафе перестрелки тоже чурки. ASG правильно написал, манию величия у них лечить нужно.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +91

      ijgiz > Алексей1988 16 ноября 2016, 16:27

      это по телику спецом показывают - знаешь сколько в Москве за сутки - происшествий происходят - если их все показывать эфирного времени не хватит - а показывают только кавказцев

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > ijgiz 17 ноября 2016, 15:11

      Я в Екб живу, на дорогах только бешенных чурок и вижу, котоыре сами не правы, а потом еще и с кулакам лезут. Если вы привыкли в своем ауле кулаками махать, то там и машите, а в цивилизацию не нужно лезть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 ноября 2016, 04:55

      Мы тоже гордимся за победу России!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 16 ноября 2016, 02:51

      Оздоеву грех было бы не забить, всё для этого сделали партнёры, не казказцы...

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +121

      rashidinho > арейская 16 ноября 2016, 08:27

      что делал весь матч кокорин?

      вышел полоз вышел оздоев и началось, мне конечно по фиг кто забил и кто помог, но надо смотреть правде в глаза.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +201

      МасСуд > арейская 16 ноября 2016, 08:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ВОТ ТЫ ГОВНО ГНИЛОЕ)))))))

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +371

      ASG > rashidinho 16 ноября 2016, 09:24

      кокорин просто чмо бесполезное, я хз, зачем его выпускают, Полоз за 20 минут сделал больше, чем кокоша за 2 матча

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > МасСуд 16 ноября 2016, 12:04

      И Вам всего хорошего...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11