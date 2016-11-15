Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Андреев: «В 2014 году Кокорин был игроком высокого класса, в 2015 – среднего, сейчас – никакого»

    Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Андреев оценил действия нападающего Александра Кокорина в товарищеском матче против команды Румынии (1:0).

    «Если бы за двадцать секунд до конца сборная России не забила, то было бы совсем другое впечатление. Во всей игре увидел один позитивный момент – выход Полоза, который улучшил игру в атаке, потому что Кокорин в линии нападения выглядит просто смешно.

    За один тот момент, который ему подарил Полоз, моя точка зрения об Александре очень сильно изменилась. Я думал, что он футболист хорошего или неплохого класса. Но в том моменте, когда он начал обрабатывать мяч и не забил, он показал себя, как игрок вообще никакого класса. Это я вам могу сказать, как человек, который где-то когда-то поиграл, чего-то позабивал.

    Если человек решает, что стоит бить после двух касаний, а можно просто забивать в пустые ворота, это говорит, что это футболист очень и очень невысокого класса. Как можно принимать такие решения, когда у тебя зарплата пять миллионов евро?! Когда я тренировал детей, у меня ребенок в 14 лет принимал абсолютно другое решение.

    Еще в 2014 году я считал, что Кокорин – игрок высокого класса. Через год стал – среднего класса. А сегодня – просто никакого. Высококлассный футболист быстро и правильно принимает решения , а у него для этого было достаточно времени, но он этого не сделал. Полоз за эти двадцать минут сделал абсолютно все, что нужно для нападающего. А Кокорин даже за четыре матча такого не делает», – сказал Андреев.

    Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не считает низкую результативность Кокорина проблемой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.11.2016 22:45
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 16 ноября 2016, 09:14

      зато зарплата у него высококлассного игрока вот это его и сгубило, но скорее всего пустышка он

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -15

      loboda2012 16 ноября 2016, 08:21

      Никогда это "инвалид" от футбола, не был классным и уж тем более высококлассным игроком! Хорошие игроки, играют в Англии, Германии и Испании, ну на крайний случай в Италии. А это "бревно", из " Динамо" перешло в "Зенит", что ему опять платили бешенные народные деньги за просто так.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 16 ноября 2016, 05:47

      Ты всё поймёшь, ты всё увидишь сам,
      Ты всё поймёшь, ты всё увидишь сам...
      А в кокошнике девчина попасть не может в ворота.
      Ты понял всё, ты это видел сам...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      МасСуд 16 ноября 2016, 00:16

      Господин Андреев.... с Вами согласны все кто не слепой. Жаль что этого не видит тот кто упорно проплачивает выходы этой кокашки в состав сборной

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 16 ноября 2016, 00:08

      В Монако он был "король" на вечеринке

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 16 ноября 2016, 00:03

      Кокорин сейчас лицо нашего футбола. Посмотрите на его игру и поймёте всё о российском футболе

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      zenit888 15 ноября 2016, 23:18

      У Кокорина нет мозгов. В современном футболе уже все команды играют в касание даже самые скромные. Такие футболисты , как Кокорин просто не обучены. Нет ни дриблинга , ни обводки, ни пас отдать. Просто бездумно носится по полю. Человек элементарно ничего не видит , кроме своих ног. На удары соперника поворачивается задним местом и в замедленных повторах видно , как закрывает глаза. Очень боится. И все это видят, вся страна и обсуждают, только не видит почему-то тренер и комментатор, который весь матч нахваливает Кокорина. Даже временами казалось, что он его просто временами подкалывает.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 15 ноября 2016, 23:17

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Отличный игрок! У всех бывают спады! Он еще покажет всем! А всяким людишкам лишь бы об#срать игрока, по причине и без причины!!!

      -8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > absent32 15 ноября 2016, 23:23

      Тебе и Бибер наверно нравиться!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +201

      МасСуд > absent32 16 ноября 2016, 00:19

      Да иди ты на хуй дебил

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 > МасСуд 16 ноября 2016, 13:43

      неадекват???)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 > джон базелон 16 ноября 2016, 13:48

      остроумно)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25029

      bset 15 ноября 2016, 23:05

      Это потому что лимит направлен на развитие и улучшение мастерства российских футболистов. Ой... Что-то не сходится...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 15 ноября 2016, 22:51

      Да Полоз дал пас-красавчик,бей не хочу)))Как в Ростове

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2629

      АЛЕКС 58 > андрей андреев 16 ноября 2016, 08:58

      Ростовская связка Ерохин-Полоз,спасла матч.кокаша-дерьмо!каламбур,однако!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11