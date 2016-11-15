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    Мутко призвал клубы РФПЛ еще раз обсудить возможность поддержки команд диктором

    Президент РФС Виталий Мутко остался доволен тем, как диктор стадиона «Ахмат-Арена» поддерживал сборную России во время товарищеского матча против команды Румынии (0:1).

    «Вы знаете сегодня, мне понравилось . Но я сам на эмоциях, многого и не видишь, и не слышишь, ты поглощен игрой. Но атмосфера – это было здорово», – сказал Мутко.

    Чиновник также прокомментировал то обстоятельство, что подобная поддержка запрещена на матчах РФПЛ.

    «Я говорил президенту лиги, они несколько раз на собрании клубов это обсуждали. Значит, они должны еще раз обсудить, как что должно быть. Но смотря что! Если диктор кричит «Вперед», то это нормально, это на многих стадионах в мире так.

    Просто диктор не должен вмешиваться и говорить что-то в адрес организаторов, судьи, другой команды. Нужно заводить своих болельщиков».

    Напомним, ранее «Терек» был оштрафован за крики диктора в микрофон во время игры РФПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.11.2016 22:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +34

      15426378s 16 ноября 2016, 11:17

      да, такого средневековья еще , да это полная глупость, люди гор будут выбегать на поле с танцами и стрельбой из автоматов.

      0
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      Рейтинг: +64

      kimig 16 ноября 2016, 08:44

      на маленьких стадионах,подгонять команду,лучшего не придумаешь

      0
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 16 ноября 2016, 08:36

      Контуженный.Надо цивилизованней работать,тоньше! Мутко! Ты,шо,кина не бачив?Вспомни боевик Мальчиш-Кибальчиш.Там немецкие мутко ставили граммофон с нужной музыкой и солдаты остервенело пёрли на наших.Вот и на стадионах можно через трансляцию запускать не гортанные вопли детей гор,а хорошую,бодрящую песню типа: Боже,Мутко храни!

      1
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      Рейтинг: +664

      Небесная 15 ноября 2016, 23:47

      он чем-то злоупотребляет

      1
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      Рейтинг: +25029

      bset 15 ноября 2016, 22:54

      Призывы к болельщикам поддержать команду - это хорошо. Если негативного ничего не допускать, то пусть так будет

      2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 15 ноября 2016, 22:19

      Поглощён игрой)),может он другую параллельно смотрел?

      3
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