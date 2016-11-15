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    Черчесов не считает низкую результативность Кокорина проблемой

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча против команды Румынии (1:0) поделился мнением об игре нападающего Александра Кокорина.

    – Кокорин опять не забил. В чем его главная проблема?

    – Не думаю, что слово «проблема» здесь уместно: и в Катаре, и в Грозном он много отбирал мячей, проделал много черновой работы, создавал моменты, а голы придут в нужное время. Главное – его отношение к игре. В Катаре он больше всех набегал, больше всех ускорений совершил, значит, человек отдается игре. Все придет.

    – То есть вы его игрой довольны?

    – Отношением к игре я доволен. Но нюансы надо посмотреть. Если бы все все делали правильно, то тренер и был бы не нужен, – сказал Черчесов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.11.2016 22:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 ноября 2016, 00:39

      Скоро начнёт забивать. Надо ещё подождать

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      Рейтинг: +201

      МасСуд 16 ноября 2016, 00:23

      Мдааа... Стас, а вроде считалось что ты мужик с яйцами.... по ходу и тебя нагнул протоже кокошки.... очень жаль. Весь мир, все кто что то понимает в футболе видят что это просто ДЕРЬМО В МОДНЫХ БУТЦАХ.......

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 16 ноября 2016, 00:00

      У Коки вообще нет проблем, если есть шампусик!

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      Рейтинг: +155

      zenit888 15 ноября 2016, 22:56

      За Кокорина платят - потому он в сборной, потому комментатор его хвалит весь матч ни за что. Панченко в десятки раз лучше и стабильнее, и удачливее, и способнее, в сто раз лучше обучен. Всю страну приучают к этому безмозглому миллионеру, который получая мяч , тут же его теряет. С дриблингом и обработкой мяча у него явные проблемы. В стыки не идет, от ударов убирает ногу и поворачивается к мячу задом. Это, что хороший футболист? Пусть посмотрит Черчесов и посчитает, сколько этот мальчик потерял мячей за игру, а сколько за две ? Явный вред команде и стране.

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