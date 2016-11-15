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    Черчесов: «На 60–70 процентов выполнили то, что в современном футболе необходимо»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру своих подопечных в товарищеском матче прости команды Румынии (1:0).

    «Начну с того, что обстановка была такая, что неслучайно мы забили гол. Трибуны нас гнали. Я знал, что поддержка нам поможет. Спасибо от команды за радушный прием. Игра была чуть рваная. Первые 20 минут прессинговали, отбирали мячи на половине поля соперника, потом начали ошибки совершать, что сбило нас с плана на игру. Второй тайм прошел в равной борьбе, замены помогли: Полоз обострил, Ерохин помог, Оздоев забил. В последние 15 минут, повторю, нас гнали вперед, что и помогло выиграть», – сказал Черчесов.

    Также специалист заявил, что намерен проанализировать все сборы национальной команды перед дальнейшим формированием состава.

    «Понял ли я что-то о тех, кого не буду вызывать? Не буду это обсуждать. Надо посмотреть, проанализировать все сборы. У нас все контролируется не только визуально. Увидим, у кого, что, как – будем принимать решения не легкомысленно. Эти футболисты хотят играть в сборной – и по взмаху руки отказываться нельзя. Полоз тот же играл неважно в катаре, а сегодня очень помог. Надо иногда протянуть руку помощи.

    Несколько дней мы поработали в Катаре, систему по большому счету не изменили. Мы играли намного организованнее, чем в Катаре. Не смотрите на паспорт игроков. Просто поймите, что на 60–70 процентов в матче с Румынией мы выполнили то, что в современном футболе необходимо».

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.11.2016 21:46
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    Комментарии18
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 16 ноября 2016, 08:28

      Станислав Саламович продолжает жить в собственной стране иллюзий! Какие 60-70℅? Играли с какими-то цыганями, которые знают о существование футбольного мяча лет 20. Пускай Fifa организует специальный турнир на уровне таких сборных как, наша,назовет чемпионат ушлепков и там даже наша сборная будет последняя.

      1
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      Рейтинг: +751

      justozavr > loboda2012 16 ноября 2016, 12:50

      Эти цыгане играли первый раз на ЧМ в 1930 г. Невеждой ради лайков себя выставляешь?

      0
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 > justozavr 16 ноября 2016, 18:01

      Мне ваши "лайки", а равно и признание чье-то не нужно абсолютно. Я говорю, что думаю! Если сборная России по футболу "дрова", то она и будет дровами как ее не называй и не оправдывай!

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 16 ноября 2016, 02:05

      Огромная разница в технике и качестве игры нашей сборной по сравнению со средними евро-азиатскими командами. Точность паса, его продуманность на развитие атаки, равномерный отход назад и прессинг при потере мяча - это всё видим на поле, только не в нашем исполнении... Однозначно, очень слабая физическая подготовка. Видна лень и пофигизм. Увы мне, увы... И призывать уж некого, осталось только надеяться на Мальчишей-Кабальчишей... С ув.

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 16 ноября 2016, 00:17

      Как должен играть Кокорин чтоб его наконец то оставили на лавке????

      5
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      Рейтинг: +201

      ajoq > Михаил Шевченко 16 ноября 2016, 02:05

      Мне более всего не понравились комментаторы - слишком уж они Кокорина хвалили. Ну как можно бежать в атаку, обыгрывать одного и потом замедлять ход? Вот кто из топовых игроков так играет? Роналду, Месси так делают в Примере? Понятно, что он надеялся на фол, так как на большее не способен. Дуба Дзюбу тут заменил Кокора - кстати, дерево со старорусского)

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 16 ноября 2016, 00:12

      Кокорину бить надо сходу,а неподстраивать мяч для удара.

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 16 ноября 2016, 00:04

      игра эпизодами есть, но не хватает скорости и техники, вот в чем нужно прибавлять...

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 15 ноября 2016, 23:24

      Не смотря на победу всё уныло и бледно.

      2
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      Рейтинг: +4938

      polt 15 ноября 2016, 22:40

      Выиграл Грозный! Сборная еще полный ноль...

      0
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      Рейтинг: +241

      Moveton 15 ноября 2016, 22:39

      5 отстойных матчей супер сборной черчесова. причём играли против не мотивированных команд в товарняках. что слуцкий до сих пор самый худший тренер сборной?

      3
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      Рейтинг: +933

      alll-1 15 ноября 2016, 22:04

      в современном футболе необходимо бегать ,а не пешком стоять

      1
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 15 ноября 2016, 22:01

      Замены удачные.

      0
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