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    Товарищеский матч. Сборная России вырвала победу у команды Румынии

    В товарищеском матче сборная России одолела команду Румынии благодаря голу Магомеда Оздоева в добавленное время – 1:0.

    Напомним, в предыдущей товарищеской игре россияне уступили Катару со сетом 1:2.

    Товарищеский матч

    Россия – Румыния – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Оздоев, 90+3.

    Россия: Акинфеев, Семенов, Кудряшов (Новосельцев, 84), Кутепов, Жирков (Оздоев, 46), Глушаков, Зобнин, Миранчук (Полоз, 61), Самедов, Могилевец (Ерохин, 68), Кокорин.

    Румыния: Пантилимон, Латовлевич (Филип, 66), Сэпунару, Григоре (Циру, 90+1), Энаке, Грозав (Попа, 83), Марин, Препелицэ, Станчу (Неделку, 90+2), Ротариу, Андоне.

    Предупреждения: нет – Препелицэ, 71.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.11.2016 20:53
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 15 ноября 2016, 23:24

      С горем пополам

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3836

      lordmrv 15 ноября 2016, 23:12

      Походу Оздоев спас Черчесова

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 15 ноября 2016, 21:53

      вроде побыстрей двигались, видимо, присутствие Кадырова дало о себе знать

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +121

      rashidinho > Небесная 16 ноября 2016, 08:30

      полный ноль.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 15 ноября 2016, 21:31

      Слабовато всё-таки. Румыны ещё и не самым основным составом играли, а Кокорин ну просто порой всё портил только

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 15 ноября 2016, 21:30

      молодцы.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 15 ноября 2016, 21:25

      кокорин ни какой

      5
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      Рейтинг: +359

      vavilon69 15 ноября 2016, 21:25

      По крайней мере видно, что играли с ЖЕЛАНИЕМ !

      0
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 15 ноября 2016, 21:23

      Наверное удача решила поблагодарить болельщиков, но не игроков сборной. С одной стороны победа, с другой - ощущение полного непонимания по взаимодействию. Игроки сами по себе.

      2
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 15 ноября 2016, 21:11

      Скорости конечно прибавили,но техники не хватает.Кокорин во втором тайме был самым слабым звеном,хотя в первом был неплох.Не хватает нашим напам физики.Ну а в общем игра не плохая.С такой игрой можно было бы побороться за выход в финальную часть(хорошо,что автоматом туда проходим),но из группы с такой игрой не выйти.Нужно работать и работать.

      1
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      Рейтинг: +751

      justozavr > Yurok161 15 ноября 2016, 21:21

      ну отдельно хочется отметить наших игроков Ростова))) на замену они подошли лучше, нежели как игроки основы. Но как люди, которые могут внести свежую кровь, и добить соперника - вполне себе подходят!
      Движение было интереснее, прессинг выше, видимо была серьезная беседа. Нашей команде не хватает психологии победителей, и этот результат крайне важен.

      4
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      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 15 ноября 2016, 21:09

      мы вышли из группы!

      1
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