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    Балотелли: «Если станем чемпионами, возьму вертолет и пролечу над Ниццей»

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли рассказал о желании вернуться в сборную Италии и том, как он отметит чемпионство, если его клуб выиграет Лигу 1.

    «Я всегда был фанатом сборной Италии. Если Вентура пригласит меня, я знаю, что должен буду играть настолько хорошо, насколько способен.

    Если мы выиграем чемпионат Франции, я возьму вертолет и пролечу над Ниццей», – сказал Балотелли.

    После 12 туров «Ницца» лидирует в Лиге 1, опережая идущий вторым «Монако» на три балла.

    Источник: Football Italia

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    15.11.2016 20:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 ноября 2016, 21:39

      Если не станет, то на фанере над Парижем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 ноября 2016, 21:10

      Скорее за щеку примешь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 15 ноября 2016, 20:36

      Лучше лада-седан-баклажан и по Краснодару...

      -1
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