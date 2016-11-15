Балотелли: «Если станем чемпионами, возьму вертолет и пролечу над Ниццей»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли рассказал о желании вернуться в сборную Италии и том, как он отметит чемпионство, если его клуб выиграет Лигу 1.

«Я всегда был фанатом сборной Италии. Если Вентура пригласит меня, я знаю, что должен буду играть настолько хорошо, насколько способен.

Если мы выиграем чемпионат Франции, я возьму вертолет и пролечу над Ниццей», – сказал Балотелли.

После 12 туров «Ницца» лидирует в Лиге 1, опережая идущий вторым «Монако» на три балла.