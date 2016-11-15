Коутиньо: «Клопп много времени уделяет формированию менталитета победителей»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо рассказал об особенностях работы главного тренера Юргена Клоппа.

«Он принес нам менталитет победителей. Он много времени уделяет формированию в нас этого качества.

Он дает игрокам уверенность. Думаю, теперь мы больше верим в свои возможности, и это сделало нас сильнее на поле. С момента своего прихода Клопп внедрял свои идеи. Конечно, каждую неделю мы тренируемся в зависимости от предстоящего соперника, но тренер всегда требует одно и то же: тяжелый труд и большую самоотдачу», – сказал Коутиньо.

После 11 туров АПЛ «Ливерпуль» с 26 очками занимает первое место.