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    Во время матча Италия – Германия протестируют видеоповторы

    Сегодняшний товарищеский матч между сборными Италии и Германии пройдет с использованием системы видеоповторов. За ключевыми моментами встречи будут следить два видеоассистента. В частности, система станет отслеживать правомерность назначения пенальти, вынесения карточек, взятия ворот. Однако судья матча не сможет просматривать повторы эпизодов игры.

    Напомним, матч Италия-Германия пройдет в Милане. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию встречи, которая начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: BBC

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    15.11.2016 12:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 15 ноября 2016, 17:20

      Давно пора

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 15 ноября 2016, 16:32

      Дело движется, но медленно, к ЧМ 18 надо ввести уже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      гриффон 15 ноября 2016, 14:14

      видеоповторы неоднозначное решение

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 15 ноября 2016, 14:08

      нормально...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      melnicn 15 ноября 2016, 14:02

      Роботы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 15 ноября 2016, 13:39

      Норм

      0
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      Рейтинг: +3234

      Опорник84 15 ноября 2016, 13:15

      Ну все, теперь судить будут по честному!!! Или по справедливости!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 15 ноября 2016, 13:03

      Видео повторы будут со звуком? Если игроки начнут оскорблять судью их маты будут записаны? Или карточка будет считаться неправомерной на основании мнения видеоассистента?
      По ходу перед матчем придётся заряжать не только судью но видеоассистентов.

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