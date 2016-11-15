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    Дешам: «Незаменимых игроков в сборной Франции нет»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам накануне товарищеского поединка с Кот-д'Ивуаром подчеркнул важность для команды нападающего Антуана Гризманна, но при это отметил, что незаменимых людей не бывает. Напомним, футболист заработал гематому левой ноги во встрече четвертого тура отборочного этапа к ЧМ-2018 против Швеции (2:1).

    «Незаменимых футболистов не существует. Антуан играет очень важную роль в команде, но сейчас он не с нами. Вместо него никто не будет вызван, это не имеет особого смысла за два дня до игры. Надеюсь, в будущем Гризманн сможет продолжить выступления. Без него Франция будет выглядеть иначе, но даже если Антуан является важным игроком для сборной, есть и другие футболисты, которые получат шанс проявить себя», – сказал Дешам.

    Источник: FourFourTwo

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    15.11.2016 09:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +115

      slawianka 15 ноября 2016, 17:12

      Эх, нам бы так.

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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 15 ноября 2016, 10:06

      Дешам чего-то завзвездился! Может и его можно заменить? Бензема верни в сборную, придурок!

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